Суд снял арест с завода «Фольксваген» в Калуге

В понедельник, 3 апреля, Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел ходатайство компании «Фольксваген», которая просила частично снять арест со своих активов в России по делу об иске группы ГАЗ.

Обеспечительные меры отменены в отношении недвижимости и другого имущества в Калуге, сообщает издание «Коммерсант». В картотеке суда решение пока не опубликовано.

Представители немецкого автоконцерна доказали, что объем замороженных активов существенно превышает сумму претензий ГАЗа – 47,5 миллиарда на 15,6 миллиарда рублей соответственно.

Также «Коммерсант» сообщил, что «Фольксваген» в рамках заключенного ранее соглашения с ГАЗом уже выплатил 4 миллиарда рублей, так что сумма иска сократилась до 11,6 миллиарда.

У нижегородской компании осталось право обжаловать это решение.

Напомним, ранее сообщалось, что «Фольксваген» собирается до конца марта продать завод в Калуге. По одной из версий, на производственных площадях в Грабцево будут собирать китайские автомобили.

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