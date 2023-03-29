Количество самозанятых в Калужской области за год выросло на 52%

За 2022 год количество самозанятых в Калужской области выросло на 52% - с 29525 до 44930. Такие данные в среду, 29 марта, опубликовал заместитель губернатора Владимир Попов.

- Рост обусловлен действующими мерами поддержки: особая ставка налогообложения - 4 или 6%, микрозаймы по ставке 0,1% и поручительства Госфонда поддержки предпринимательства, мастер-классы, консультации и обучающие программы центра «Мой бизнес», - прокомментировал чиновник.

Ранее в Социальном фонде сообщали, что только 3% самозанятых в Калужской области платят взносы, чтобы в будущем получать пенсию. Стоимость года стажа недавно выросла до 48 тысяч рублей.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.