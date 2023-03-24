В Калужской области посевные площади увеличат на 20%

В этом году посевные площади в Калужской области будут увеличены на 20%. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Сейчас наши аграрии готовятся к началу весенне-полевых работ, - отметил он. - Подготовка и закупка семян – одно из важнейших направлений. Порядка 90 % уже в наличии. В этом году посевные площади в регионе будут увеличены на 20%. На следующей неделе региональный минсельхоз проведет смотр техники Калужской машинно-технологической станции: ее подготовка практически завершена. Как только погода позволит – сразу в поле.

Также Шапша сообщил, что в России официально зарегистрирован сорт картофеля «Бабынинский». У такого овоща желтая мякоть, урожайность – 400 центнеров с гектара, высокая устойчивость к болезням. Над созданием сорта в Калужской области работали 12 лет. Картофель используют пока в двух хозяйствах.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.