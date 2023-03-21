«Фольксваген» прокомментировал арест завода в Калуге

В понедельник, 20 марта, стало известно об аресте активов немецкой компании «Фольксваген» в России. Ограничения наложены в том числе на завод в Калуге. Во вторник появились первые комментарии от представителей автомобильного концерна.

Арест связан с иском, который подала компания «ГАЗ». Российский производитель автомобилей считает, что потерял более 15 миллиардов рублей из-за того, что «Фольксваген» разорвал контракты в прошлом году.

- Мы удивлены получением иска от «ГАЗа» именно на этом этапе, учитывая, что у нас были хорошие деловые отношения на протяжении многих лет, и наше партнерство завершилось на взаимосогласованных условиях в середине 2022 года, - заявили в «Фольксвагене».

Также немецкая компания рассказала, что будет добиваться одобрения российскими властями продажи завода в Калуге. «Фольксваген» заявляет, что на предприятии 4000 сотрудников, и продажа нужна, чтобы быстрее обеспечить занятость калужан.

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