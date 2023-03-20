Суд наложил арест на завод «Фольксваген» в Калуге

В понедельник, 20 марта, история с продажей завода «Фольксваген» в Калуге получила продолжение. Стало известно, что 17 марта Арбитражный суд Нижегородской области наложил арест на активы «Фольксвагена» в России на основании ходатайства компании «ГАЗ».

Нижегородское предприятие утверждает, что понесло убытки в 15,6 миллиарда рублей после того, как «Фольксваген» расторг контракт на сборку автомобилей в Нижнем Новгороде. Иск был подан 14 марта.

В определении суда указано, что арест наложен, так как «Фольксваген» планирует в ближайшее время уйти с российского рынка.

Арест наложен на производственные здания в Грабцево, оборудование, доли немецкой компании в «Фольксваген Груп Рус». Также суд запретил Федеральной налоговой службе осуществлять с «Фольксвагеном» любые регистрационные действия.

Напомним, на прошлой неделе руководство немецкой компании заявляло, что вопрос о продаже завода в Калуге может быть решен до конца марта.

Официальных комментариев от «Фольксвагена» по поводу ареста имущества пока не поступало.

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