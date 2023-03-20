Калуга Обнинск
Главная Новости Экономика и бизнес
Клиника года История Калуги Статьи

Суд наложил арест на завод «Фольксваген» в Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.03.2023 11:04 2 3867
Суд наложил арест на завод «Фольксваген» в Калуге

В понедельник, 20 марта, история с продажей завода «Фольксваген» в Калуге получила продолжение. Стало известно, что 17 марта Арбитражный суд Нижегородской области наложил арест на активы «Фольксвагена» в России на основании ходатайства компании «ГАЗ».

Нижегородское предприятие утверждает, что понесло убытки в 15,6 миллиарда рублей после того, как «Фольксваген» расторг контракт на сборку автомобилей в Нижнем Новгороде. Иск был подан 14 марта.

В определении суда указано, что арест наложен, так как «Фольксваген» планирует в ближайшее время уйти с российского рынка.

Арест наложен на производственные здания в Грабцево, оборудование, доли немецкой компании в «Фольксваген Груп Рус». Также суд запретил Федеральной налоговой службе осуществлять с «Фольксвагеном» любые регистрационные действия.

Напомним, на прошлой неделе руководство немецкой компании заявляло, что вопрос о продаже завода в Калуге может быть решен до конца марта.

Официальных комментариев от «Фольксвагена» по поводу ареста имущества пока не поступало.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.03.2023 11:04 2 3867
Тэги: экономика инвестиции деньги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников предложил собрать все парковые скульптуры Калуги советского периода в сквере Ленина и создать там парк советского периода. А что вы думаете по этому поводу? 
Все опросы
Новости партнеров
Причины отправить ребенка в лагерь
Договор купли-продажи авто через Госуслуги
Выбор стеллажей для склада: разновидности и характеристики

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru