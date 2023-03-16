В Калуге на перестройку «Нового дома» в образовательный центр потратят миллиард рублей

В начале марта стало известно о срочном выселении предпринимателей из торгового центра «Новый дом» в Калуге. В здании планируется разместить центр повышения квалификации кадров среднего профессионального образования в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет». На проект и реконструкцию нежилого здания власти готовы потратить почти миллиард рублей.

Согласно размещенной на сайте госзакупок информации, начальная максимальная цена контракта составляет 995 миллионов.

Стоимость может снизиться в ходе торгов. Итоги аукциона будут подведены на следующей неделе.

В конкурсной документации указано, что подрядчик должен будет выполнить работы по проектированию за два месяца, а строительно-монтажные работы – до 25 августа.

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