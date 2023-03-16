Губернатор Калужской области: «Решение по «Фольксвагену» есть»

В четверг, 16 марта, губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе отчета перед депутатами Заксобрания затронул тему автомобильного завода «Фольксваген».

- Решение по «Фольксвагену» есть, оно уже принято - заявил глава региона. - Озвучим его чуть позднее после официального подтверждения.

Накануне, напомним, глава немецкого концерна «Фольксваген» Оливер Блюме рассказал, что судьба калужского «Фольксвагена» решится в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что завод могут выкупить для выпуска в Калуге китайских автомобилей.

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