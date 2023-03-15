Стало известно, когда решится судьба завода «Фольксваген» в Калуге

В ближайшие несколько недель немецкий автомобильный концерн Volkswagen объявит о том, что будет с заводом в Калуге. Об этом в среду, 15 марта, в интервью радио NDR заявил гендиректор группы Volkswagen Оливер Блюме.

- Альтернатива состоит в том, чтобы продать наш бизнес там, - приводит слова топ-менеджера издание.

Завод «Фольксваген» в Калуге находится в простое уже больше года. Работникам все это время продолжают выплачивать 2/3 зарплаты.

Ранее назывались основные претенденты на покупку предприятия. При этом сообщалось, что согласование может продлиться до конца марта.

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