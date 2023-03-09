Continental объявил о планах продать завод в Калуге

Шинный завод Continental в Калуге собираются продать. Об этом в среду, 8 марта, говорится в комментарии главного исполнительного директора немецкой компании Николая Сетцера.

- Мы работаем над контролируемым уходом с российского рынка, - заявил Сетцер. - Это включает продажу наших бизнес-операций в России, таких как наш завод в Калуге. Мы уже находимся на продвинутой стадии процесса продажи здесь. Разрешения регулирующих органов, необходимые для обеспечения его успешного завершения, еще не получены.

Утром в четверг ситуацию прокомментировал заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов:

- Шинный завод компании «Континентал» в Калуге продолжает работать в штатном режиме, выполняя все свои обязательства перед сотрудниками и клиентами. Вся номенклатура продукции выпускается в полном объеме.

Напомним, «Континенталь» в Калуге ушел в простой 9 марта прошлого года. Но потом в апреле частично возобновил производство.

- Наши сотрудники и менеджеры в России столкнутся с серьезными уголовными последствиями, если мы воздержимся от удовлетворения местного спроса, - говорилось в апрельском заявлении Continental.

О начале полноценной работы завода в августе сообщал губернатор Калужской области Владислав Шапша:

- Смогли перестроить логистические цепочки, найти новых поставщиков. И с понедельника возобновляют производство в объёме, позволяющем удовлетворить потребности авторынка.

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