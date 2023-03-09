Калуга Обнинск
Главная Новости Экономика и бизнес
Клиника года История Калуги Статьи

Continental объявил о планах продать завод в Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.03.2023 09:31 1 1547
Continental объявил о планах продать завод в Калуге

Шинный завод Continental в Калуге собираются продать. Об этом в среду, 8 марта, говорится в комментарии главного исполнительного директора немецкой компании Николая Сетцера.

- Мы работаем над контролируемым уходом с российского рынка, - заявил Сетцер. - Это включает продажу наших бизнес-операций в России, таких как наш завод в Калуге. Мы уже находимся на продвинутой стадии процесса продажи здесь. Разрешения регулирующих органов, необходимые для обеспечения его успешного завершения, еще не получены. 

Утром в четверг ситуацию прокомментировал заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов:

- Шинный завод компании «Континентал» в Калуге продолжает работать в штатном режиме, выполняя все свои обязательства перед сотрудниками и клиентами. Вся номенклатура продукции выпускается в полном объеме.

Напомним, «Континенталь» в Калуге ушел в простой 9 марта прошлого года. Но потом в апреле частично возобновил производство.

- Наши сотрудники и менеджеры в России столкнутся с серьезными уголовными последствиями, если мы воздержимся от удовлетворения местного спроса, - говорилось в апрельском заявлении Continental.

О начале полноценной работы завода в августе сообщал губернатор Калужской области Владислав Шапша:

- Смогли перестроить логистические цепочки, найти новых поставщиков. И с понедельника возобновляют производство в объёме, позволяющем удовлетворить потребности авторынка.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.03.2023 09:31 1 1547
Тэги: экономика авто
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников предложил собрать все парковые скульптуры Калуги советского периода в сквере Ленина и создать там парк советского периода. А что вы думаете по этому поводу? 
Все опросы
Новости партнеров
Как рассчитать рентабельность ваших продаж?
Общая информация о полиуретановых клеях-расплавах
«Микрокредитор»: займы без процентов на карту на выгодных условиях

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru