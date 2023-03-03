Продажу завода «Фольксваген» в Калуге будут согласовывать до конца марта

Как мы уже рассказывали, 3 марта не состоялось анонсированное ранее объявление о продаже завода «Фольксваген» в Калуге. Наш источник, близко знакомый с ситуацией, сообщил, чего теперь стоит ждать.

По его данным, согласование продажи продлится до конца марта. При этом федеральные власти могут не согласовать сделку.

Главным претендентом на производственную площадку в Калуге по-прежнему выступает российская компания «Авилон». В Грабцево собираются выпускать китайские автомобили.

При этом по-прежнему рассматривается вариант покупки предприятия компанией АФК «Система». В феврале сообщалось, что этот инвестор собирается возобновить выпуск «Фольксвагенов» с помощью партнеров из Казахстана и Китая.

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