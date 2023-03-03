Появились новые данные о продаже завода «Фольксваген» в Калуге

В начале нынешней недели появилась информация о продаже завода «Фольксваген» в Калуге российской компании, которая собирается наладить выпуск китайских автомобилей. Сообщалось, что официально о сделке объявят 3 марта, однако в пятницу этого не произошло.

- Мне пишут, что решение о продаже завода VW сегодня не объявят, его отложили на пару недель из-за необходимости получения одобрения президента РФ, - прокомментировал автор телеграм-канала «Русский автомобиль».

Наши источники подтверждают, что объявления о смене собственника 3 марта не будет.

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