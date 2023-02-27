Калужский завод «Тайфун» попал под санкции ЕС
Калужский приборостроительный завод «Тайфун» попал под санкции Европейского союза. Предприятие включили в десятый санкционный пакет 25 февраля.
Как указано на сайте предприятия, завод выпускает, среди прочего, комплексы для Военно-морского флота России.
Руководство «Тайфуна» пока не комментирует, как скажутся санкции на работе завода. Мы направили официальный запрос на предприятие.
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