Калужский завод «Тайфун» попал под санкции ЕС

Калужский приборостроительный завод «Тайфун» попал под санкции Европейского союза. Предприятие включили в десятый санкционный пакет 25 февраля.

Как указано на сайте предприятия, завод выпускает, среди прочего, комплексы для Военно-морского флота России.

Руководство «Тайфуна» пока не комментирует, как скажутся санкции на работе завода. Мы направили официальный запрос на предприятие.

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