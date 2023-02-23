Губернатор Калужской области рассказал о возобновлении работы автомобильных заводов

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в эфире «Радио «Комсомольская правда» 22 февраля прокомментировал ситуацию с автомобильными заводами в Калуге, которые уже почти год находятся в режиме простоя.

По словам главы региона, для предприятий ищут новых партнеров. Эта работа ведется вместе с федеральным Минпромторгом.

- Сейчас эта работа подходит к концу, - заявил Шапша. - Я пока не могу сообщить результаты, это преждевременно будет, но совсем скоро мы их озвучим. Могу сказать, что текущий год точно станет переломным в организации работы этих предприятий, и я уверен, что мы сможем возобновить их работу.

Ранее о переломном моменте Шапша говорил на заседании правительства региона.

Напомним, завод «Вольво» остановился 28 февраля 2022 года. «Фольксваген» не работает с 3 марта. «ПСМА Рус» прекратил выпуск автомобилей 19 апреля.

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