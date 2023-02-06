Появилась новая информация о продаже завода «Фольксваген» в Калуге

Осенью прошлого года немецкая пресса сообщала о попытках «Фольксвагена» продать свой завод в Калуге. Эта тема получила свое продолжение в понедельник, 6 февраля. Издание «Коммерсант» со ссылкой на источники рассказало, что калужский завод собирается приобрести российская инвестиционная компания АФК «Система».

При этом заявляется, что выпуск автомобилей «Фольксваген» собираются возобновить с помощью партнеров из Казахстана и Китая. Также говорится о работе с поставщиками из Турции.

Потенциальные покупатели пока отказываются от комментариев, а в «Фольксваген Групп Рус» аккуратно рассказали, что продажа завода – один из возможных вариантов развития событий.

Завод «Фольксваген» в Калуге остановился в начале марта 2022 года. Однако массовых сокращений до сих пор не было, сотрудникам продолжают платить 2/3 зарплаты.

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