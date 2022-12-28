В Калужской области планируется создать особую экономическую зону для фармацевтических предприятий

В среду, 28 декабря, на встрече с главными редакторами СМИ губернатор Калужской области Владислав Шапша прокомментировал итоги года в экономике.

- Автопром так удачно выстрелил в экономике Калужской области и в целом по стране, что, по большому счету, такое громкое имя Калуга навсегда связали с автопромом. Чудо и успех такой всероссийский. Но калужская экономика – это не только автопром, - заявил глава региона. - И далеко не только автопром. Именно поэтому в этот кризисный год нам при полной остановке трех заводов и нескольких производителей автокомпонентов, которые их обеспечивали, мы просели по объемам промышленного производства, но не на ту долю, которую раньше составлял автопром. Благодаря тому, что у нас растет фармотрасль, у нас хороший результат показало сельское хозяйство, у нас активно развивается деревопереработка. И мы планируем в этих направлениях дальше продолжать развивать и инвестировать.

Шапша поделился планами по созданию еще одной ОЭЗ.

- В том числе ведем переговоры с министерством экономического развития о создании еще одной особой экономической зоны для фармкластера, - рассказал губернатор.

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