Экономика Калужской области выросла на 8%, несмотря на остановку автомобильных заводов

В нынешнем году в Калужской области наблюдается рост экономики. Об этом в интервью ГТРК Калуга сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Не секрет - времена непростые, - отметил он. - Мы много слышали о том, как сложно сегодня досталось автопрому. У нас три крупных гранда. Они стоят, сегодня они в простое. Шесть тысяч человек находятся в простое, не работают. Правда, надо отдать должное, им платят 2/3 заработка. И это хорошо с точки зрения социальной ответственности, с точки зрения поддержки тех людей, которые сегодня не работают, находятся в простое. Но у нас есть экономика, которая позволяет Калужской области гораздо увереннее себя чувствовать. У нас есть отрасли, которые показывают существенный рост. На 40% выросла деревообработка. На 33% выросла фармпромышленность. Это те отрасли, которые сегодня позволяют нивелировать спад в автомобилестроении и обеспечить рост доходов бюджета нашего региона. Спад у нас только по налогу на прибыль. Это понятно, потому что не работают такие гранды, не платят налоги. Минус 1,5-2 миллиарда по итогам года нам это принесет. Но сегодня у нас плюс 8% по отношению к пошлому году.

Также глава региона рассказал о росте производства в сельском хозяйстве.

- У нас за девять месяцев более 62 миллиардов объем произведенной продукции в сельском хозяйстве. Это как раз одно из направлений, которое очень сильно поддерживается государством и регионом, - рассказал он.

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