В Калужской области снизились показатели в промышленности, строительстве и торговле

Калугастат на днях опубликовал новые данные об экономическом положении Калужской области.

Индекс промышленного производства за январь-сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 14,2%.

- В организациях по добыче полезных ископаемых индекс промышленного производства снизился на 16,9%, в секторе обрабатывающих производств на – 14,2%, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – на 5,6%, в организациях водоснабжения, водоотведения, организациях сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 17,8%, - говорится в отчете Калугастата.

Ухудшилась ситуация и в сфере строительства. Объем работ за девять месяцев снизился на 11,6%. В сентябре снижение было еще более заметным – минус 22,5%.

Оборот розничной торговли в сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2021-го уменьшился на 7,7%. За девять месяцев - на 5,7%.

А вот в сельском хозяйстве объем производства в 2022 году увеличился на 3%.

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