Volkswagen пытается продать свой завод в Калуге

Руководство «Фольксвагена» больше не рассчитывает на возобновление производства на заводе в Калуге и ищет покупателей для активов. В среду, 19 октября, об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung – одно из самых популярных межрегиональных изданий Германии.

Ранее о подготовке продажи завода говорилось летом нынешнего года. Тогда фигурировали потенциальные инвесторы из Австрии или Казахстана.

С марта завод «Фольксвагена» в Калуге находится в простое. Сотрудникам продолжают выплачивать зарплату.

В компании официально не комментируют информацию о возможной продаже калужского завода.

- В связи с высоким уровнем неопределенности общей ситуации мы не можем прогнозировать потенциальные сроки возобновления производства в России на данный момент, - комментировали нам ранее в «Фольксвагене». - Сотрудники Volkswagen Group Rus находятся в простое. Мы постоянно следим за текущими событиями и рассматриваем различные будущие сценарии, однако никаких решений не принято. Надеемся на ваше понимание, что мы воздержимся от комментирования слухов.

Также 19 октября стало известно о вероятной продаже завода «Вольво» в Калуге.

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