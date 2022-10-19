«Вольво» рассматривает вариант продажи завода в Калуге
Закрытый с февраля завод грузовиков «Вольво» в Калуге может быть продан. Сейчас владельцы рассматривают вариант полного избавления от активов в России, сообщило в среду, 19 октября, издание «Ведомости» со ссылкой на источник в компании.
Предприятие в Калуге открылось в 2009 году и рассчитано на выпуск 15 тысяч грузовиков за 12 месяцев.
Окончательное решение о продаже на данный момент не принято.
Напомним, летом появилась информация о сокращении сотрудников «Вольво» в Калуге.
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