ВТБ в Калужской области увеличил выдачу ипотеки в сентябре на 11%

По итогам сентября объем ипотечных сделок в ВТБ в Калужской области составил 390,4 млн рублей. Данный результат на 11% превысил показатель августа – тогда клиенты оформили ипотеку на 351,1 млн рублей. Всего за январь-сентябрь калужане оформили в ВТБ жилищных кредитов на 2,6 млрд рублей.

Основная доля продаж ипотеки в банке в Калужской области пришлась в сентябре на собственные программы. По льготным предложениям жители области получили в ВТБ 188,6 млн рублей, или 48% жилищных займов.

Приобретая недвижимость в новостройках, клиенты нередко использовали в сентябре программу ипотеки с господдержкой. В ее рамках ВТБ выдал жителям области кредитов на сумму 119,2 млн рублей. Всего с начала года по запущенной в период пандемии «Господдержке-2020» в регионе оформили ипотечных займов на 512,6 млн рублей. По программе «семейной ипотеки» жители области за месяц приобрели недвижимость на 69,4 млн рублей, а с начала года объем сделок составил 732,1 млн рублей.

В рамках основной льготной программы на новостройки клиенты могут получить в ВТБ средства под 6,7% с учетом дисконта за цифровые сервисы. Кредит в рамках «семейной ипотеки» банк предлагает от 5,7% (от 4,7% – в ДФО). IT-ипотека доступна от 4,7%, Дальневосточная – от 1,7%. Клиенты с тремя и более детьми могут получить в ВТБ жилищный кредит от 3% (в ДФО – от 0,1%).

В сентябре ВТБ продолжил реализацию собственной ипотечной программы, направленной на поддержку клиентов с тремя и более детьми. С момента ее запуска по стране около 630 многодетных семей получили ипотеку в ВТБ всего под 3%, а общий объем сделок превысил 3 млрд рублей.

По итогам сентября в России в ВТБ жилищные кредиты оформили около 18,5 тысяч ипотечных заемщиков. Объем сделок составил примерно 85 млрд рублей, что превысило результат августа – тогда клиенты оформили ипотеку на 83 млрд рублей. Всего за январь-сентябрь ВТБ выдал около 149 тысяч жилищных кредитов на 677 млрд рублей.

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