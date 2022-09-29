Владислав Шапша представил опыт региона на конференции МГИМО

В четверг, 29 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша в режиме видеоконференции принял участие в работе пленарного заседания V международной научно-практической конференции «Пути трансформации государственного и корпоративного управления на современном этапе».

Главной его темой стал вопрос о современных инструментах федерального и регионального управления в условиях внешних вызовов.

Калужский губернатор представил опыт нашего региона в выстраивании взаимоотношений с бизнес-сообществом.

Как отметил Шапша, наша область не ограничивается производством автомобилей.

- В экономике региона есть предприятия другой направленности, - подчеркнул губернатор. - Это залог того, что Калужская область справится с теми вызовами, которые сегодня существуют. За прошедшие полгода нам на 40% удалось увеличить выпуск лекарств. Фарма – вторая основа экономики региона. Мы сейчас ведем работу по созданию еще одной экономической зоны под фармацевтические предприятия. На 60% увеличены показатели по переработке древесины. Крупнейший кластер по переработке древесины создан на юге области в Людиновском районе. По производству машин и оборудования - рост 70%. Это отрасли, которые показывают серьезную положительную динамику.

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