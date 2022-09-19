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В Калужской области планируется ежегодный рост промышленности на 5%

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 19.09.2022 11:30 1 207
В Калужской области планируется ежегодный рост промышленности на 5%

Прогноз социально-экономического развития Калужской области на 2023-2025 годы обсудили в понедельник, 19 сентября, на заседании правительства региона, которое провел губернатор Владислав Шапша.

Власти области ожидают, что промышленность ежегодно будет расти примерно на 5%. Объем отгруженных товаров уже в 2023 году должен составить около триллиона рублей, что на 58 миллиардов больше текущего года.

Основными точками роста должны стать производство машин и оборудования, готовых металлических изделий, лекарств, изделий из дерева и бумаги. В производстве машин и оборудования, готовых металлических изделий в среднесрочном период планируют наращивать производство все основные предприятия области.

Промышленность собираются поддерживать с помощью займом фонда развития промышленности, субсидий по отраслевым федеральным программам Минпромторга России, региональных субсидий на модернизацию производства.

Объем инвестиций в основной капитал в относительных единицах в 2023 году останется на уровне 2022 года и составит более 134 миллиардов рублей. В 2024 году объем инвестиций в базовом варианте возрастет до 144 миллиардов, темп роста составит 102%.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 19.09.2022 11:30 1 207
Тэги: экономика область
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