Правительство Калужской области прогнозирует рост ВРП и снижение инфляции

В понедельник, 19 сентября, на заседании правительства, которое провел губернатор Владислав Шапша, заместитель губернатора Владимир Попов представил прогноз социально-экономического развития Калужской области на 2023-2025 годы.

Рост валового регионального продукта (ВРП) в 2023 году прогнозируется в базовом варианте на уровне 102%, при целевом варианте - 103,5%.

В 2024-2025 годах ожидается прирост ВРП на 103-105%.

По прогнозам, к 2025 году ВРП увеличится на 109 миллиарда рублей и составит 771 миллиард.

Если рассматривать ВРП в отраслевом разрезе, большая доля принадлежит обрабатывающим производствам - 35%, 13,2% придется на операции с недвижимым имуществом, 13% - на торговлю, 6% - на сельское хозяйство, 5,8% - на строительство.

Инфляция в нынешнем году прогнозируется на уровне 14%. В 2023 году ожидается рост цен на 6,5-6,1%. В 2024-2025 годах инфляция будет сохраняться на уровне 4,6-4%, ожидают в калужском правительстве.

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