В Калужской области подготовят региональную Стратегию развития строительной отрасли до 2030 года

В четверг, 15 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Подробности он сообщил на своих страницах в соцсетях.

На мероприятии заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин представил Стратегию развития строительного комплекса страны до 2030 года. Главная цель программы – улучшение условий и качества жизни людей.

- Одно из направлений Стратегии – модернизация ЖКХ, - отметил Шапша. - На пятилетнюю программу замены изношенных коммунальных сетей планируется направить порядка 750 миллиардов рублей. У нас уже готово несколько проектов, которые рассчитываем включить в программу. Поручил ускорить подготовку новых проектов. Во время рабочих поездок по районам встречаюсь с жителями. Среди вопросов, которые волнуют людей, проблемы ЖКХ – в числе основных.

Также глава Калужской области сообщил о подготовке региональной Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года.

- Задач много, - подчеркнул Шапша. - Дороги, доступное жилье, аварийный фонд, коммунальная инфраструктура, комфортная среда. Эффективность выше, если решать их в комплексе.

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