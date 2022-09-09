В Калужской области 20 компаний подали заявки на получение промышленной ипотеки

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в пятницу, 9 сентября, встретился в Калуге с представителями бизнеса. На этом мероприятии обсуждался вопрос промышленной ипотеки.

Параметры программы утверждены федеральным правительством 6 сентября. Промышленную ипотеку смогут получить компании, которые занимаются обрабатывающим производством. Исключения составят сферы производства топлива, табачных изделий и алкоголя. Максимальный размер кредита - 500 миллионов рублей. За эти деньги можно будет купить порядка 10 тысяч квадратных метров производственных площадей, что оптимально для размещения небольшого завода или нескольких цехов крупного предприятия.

В рамках программы кредиты можно будет получить на срок до 7 лет по льготной ставке 5% годовых. При этом для инновационных технологических компаний ставка составит 3%.

По информации министерства экономического развития и промышленности Калужской области, 20 калужских компаний уже заинтересовались промышленной ипотекой.

В то же время на встрече с губернатором отмечалось, что программа на данный момент предполагает только покупку готовых площадей. Власти Калужской области планируют выйти с инициативой по предоставлению предпринимателям льготных займов и на модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт уже имеющейся недвижимости.

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