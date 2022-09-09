Объем экспорта калужских компаний за полгода составил 765 миллионов долларов
Утром в пятницу, 9 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о помощи бизнесу в наращивании экспорта продукции.
- Интерес к этому направлению у наших предпринимателей большой, - сообщил глава региона. - Представители более 250 предприятий стали участниками международного форума «Вектор на экспорт», который организовал наш экономический блок. Да, трудности есть. Но есть и новые возможности. Важно поддержать.
Как отметил Шапша, есть шанс в освоении новых экспортных рынков и увеличении экспортных поставок.
- Перспективные направления - страны ЕАЭС, ШОС, BRICS, Иран, Афганистан, - заявил губернатор.
Также возможны работа на зарубежных электронных торговых площадках и расширение логистики.
- Продукция наших предприятий экспортируется в 125 странах мира, - подчеркнул Шапша. - За 1-е полугодие 2022 года объём экспорта калужских компаний составил 765 млн. долларов. Важно, что экспорт развивают не только крупные компании, но и предприятия МСП. А наряду с такими сильными направлениями экспорта как изделия из металла, машиностроительная продукция, древесина и бумажная продукция, рынки сбыта осваивают производители продуктов питания, высокотехнологичного оборудования.
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