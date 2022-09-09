Главная Новости Экономика и бизнес
Бренд года-2022. Голосование Афиша История Калуги Статьи

Объем экспорта калужских компаний за полгода составил 765 миллионов долларов

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 09.09.2022 09:03 0 372
Объем экспорта калужских компаний за полгода составил 765 миллионов долларов

Утром в пятницу, 9 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о помощи бизнесу в наращивании экспорта продукции.

- Интерес к этому направлению у наших предпринимателей большой, - сообщил глава региона. - Представители более 250 предприятий стали участниками международного форума «Вектор на экспорт», который организовал наш экономический блок. Да, трудности есть. Но есть и новые возможности. Важно поддержать.

Как отметил Шапша, есть шанс в освоении новых экспортных рынков и увеличении экспортных поставок. 

- Перспективные направления - страны ЕАЭС, ШОС, BRICS, Иран, Афганистан, - заявил губернатор.

Также возможны работа на зарубежных электронных торговых площадках и расширение логистики. 

- Продукция наших предприятий экспортируется в 125 странах мира, - подчеркнул Шапша. - За 1-е полугодие 2022 года объём экспорта калужских компаний составил 765 млн. долларов. Важно, что экспорт развивают не только крупные компании, но и предприятия МСП. А наряду с такими сильными направлениями экспорта как изделия из металла, машиностроительная продукция, древесина и бумажная продукция, рынки сбыта осваивают производители продуктов питания, высокотехнологичного оборудования.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 09.09.2022 09:03 0 372
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Все опросы
Новости партнеров
Промокоды для покупок в М.Видео
Радиоуправляемые игрушки для детей
Каким будет авторынок в России в 2023 году?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и на дополнительных выборах депутатов Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» четвёртого созыва 11 сентября 2022 года на сайте kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru