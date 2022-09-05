Владислав Шапша начал работу на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

В понедельник, 5 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша находится во Владивостоке. Он начал работу на VII Восточном экономическом форуме.

Глава Калужской области также примет участие в заседании Президиума Госсовета, посвященном развитию туристической отрасли.

- Туристическая отрасль для Калуги и Калужской области крайне важна, крайне интересна, - прокомментировал Владислав Шапша. - Будем работать над новыми инструментами развития и новыми формами поддержки отрасли.

В понедельник он уже встретился с главой Ростуризма Зариной Догузовой. Губернатор пригласил ее посетить Калужскую область.

VII Восточный экономический форум продлится во Владивостоке до 8 сентября. Он проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

Форум проводится с 2015 года. Главная его задача - содействие развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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