В Калужской области образовался профицит бюджета в 1,9 миллиарда рублей

За первые шесть месяцев 2022 года доходы бюджета Калужской области превысили расходы на 1,9 миллиарда рублей. В понедельник, 29 августа, об этом на рабочем совещании правительства рассказала министр финансов региона Валентина Авдеева.

Доходы региональной казны составили 39,7 миллиарда рублей, что на 11% больше поступлений за аналогичный период 2021 года.

Расходы бюджета составили 37,7 миллиарда – рост на 16%.

Более 25 миллиардов рублей было потрачено на социальную сферу.

По итогам обсуждения губернатор Владислав Шапша отметил, что, несмотря на изменение экономических условий, представленные региональным минфином данные свидетельствуют о сохранении положительной динамики исполнения бюджета. Он акцентировал внимание на важности рационального расходования бюджетных средств и первоочередного финансирования социальных задач.

- Наши ориентиры остаются неизменными - это сбалансированность бюджета, социальная направленность расходов, реализация национальных проектов и федеральных программ, - заявил губернатор.

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