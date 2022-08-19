В Калуге прошло пленарное заседание форума «Цифровая эволюция»

В пятницу, 19 августа, в Калуге в Инновационном культурном центре состоялось пленарное заседание Всероссийского форума «Цифровая эволюция – 2022».

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев поблагодарил губернатора Калужской области Владислава Шапшу за возможность ежегодно организовывать подобные форумы.

- Мы нашли свою нишу, - отметил министр. - Мы каждый год будем собираться и обсуждать наши текущие проблемы. Спасибо, что каждый год Калужская область нас принимает, губернатор лично во всем участвует.

По оценке министра, в настоящее время практически все ведомства стали цифровыми.

Говоря о цифровизации госуправления, Владислав Шапша отметил, что регион решает одну из главных задач – обеспечение ИТ-отрасли кадрами. Он подчеркнул, что для поддержки ИТ-сферы и привлечения специалистов в регион была снижена процентная ставка по ипотеке, ИТ-компаниям предоставляются налоговые льготы.

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