Шапша рассказал федеральному министру о достижениях калужских предпринимателей

В пятницу, 19 августа, в Калуге продолжает работу третий форум «Цифровая эволюция». Губернатор Калужской области Владислав Шапша посмотрел выставку, которая проходит в рамках мероприятия, вместе с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максутом Шадаевым.

Также глава региона рассказал в соцсетях о достижениях некоторых калужских компаний.

Универсальный интерфейс «А-МЕД» представила калужская компания «Астрал». По словам Шапши, это принципиально новый инструмент, который помогает врачам в ежедневной работе.

Для безопасности детей около калужских школ установлены проекционные пешеходные переходы компании «Гиперсвет».

- И они уже доказали свою эффективность, - отметил губернатор.

Автоматическую систему пограничного контроля для аэропорта «Домодедово» создали в компании «Алгонт».

Как рассказал губернатор, федеральный министр высоко оценил разработки калужских компаний.

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