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Профсоюз «Фольксвагена» прокомментировал новости о возможной продаже завода в Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.07.2022 11:19 1 3977
Профсоюз «Фольксвагена» прокомментировал новости о возможной продаже завода в Калуге

Как мы уже рассказывали, 27 июля в федеральных СМИ появилась информация о возможной продаже завода «Фольксваген» в Калуге компании из Казахстана. Представили автоконцерна не стали подтверждать или опровергать эти слухи. А в четверг, 28 июля, о ситуации высказались в калужском межрегиональном профсоюзе работников автопрома. 

По имеющейся у МПРА информации, в настоящее время рассматриваются различные варианты, в том числе и продолжение работы на российском рынке и даже запуск производства в 2023 году.
Но ни по одному из них не принято окончательного решения.

- О смене собственника работников и профсоюзы должны проинформировать минимум за два месяца, - пояснили в профсоюзе. - Процедура смены собственника не означает обязательного запуска сокращения или увольнения работников. Но новый собственник вправе принять такое решение, если сочтет что количество персонала больше, чем ему это необходимо для осуществления производства. Впрочем, новый собственник может решить, что персонала недостаточно.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.07.2022 11:19 1 3977
Тэги: экономика
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