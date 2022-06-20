Федеральные эксперты оценили успехи Калужской области на ПМЭФ-2022

На Петербургском международном экономическом форуме Калужская область побила собственный рекорд по объему средств, которые будут привлечены в регион в рамках новых инвестсоглашений. Всего на форуме калужской делегацией было заключено 11 соглашений на общую сумму почти 70 миллиардов руб. Их реализация позволит создать более 2700 рабочих мест.

По оценке экспертов, итоги форума стали результатом работы губернатора Владислава Шапши и его команды: опираясь на крепкую базу, руководство региона сумело найти новые направления развития промышленности, что позволяет добиваться успеха даже на фоне международных санкций.

Одним из важных показателей деятельности региона по созданию бизнес-климата и работе с инвесторами стало закрепление Калужской области в первой десятке лучших в рейтинге состояния инвестклимата Агентства стратегических инициатив.

Калужская область обладает очевидными преимуществами, которые позволяют ей быть успешной в борьбе регионов за инвесторов.

- Калужская область всегда ориентировалась на привлечение внешних инвесторов, предлагала им хорошие условия, – говорит директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. – Сейчас, когда иностранные компании в массовом порядке двинулись на выход из России, Калужская область оказалась на распутье, им необходимо заменять ушедшие компании российскими инвесторами или инвесторами из стран, которые не участвуют в антироссийских санкциях. При этом механизм привлечения инвесторов у региона отработан, за счет этого они имеют преимущество перед остальными субъектами, которым нужно раскачиваться и думать, что делать в данной ситуации, а в Калужской области механизм уже есть, он работает.

Зубец также отметил, что областные власти продолжают переговоры о возобновлении производства с компаниями, которые вынуждены были приостановить свою деятельность, что демонстрирует системный подход к этой работе. Так, после профильного совещания по развитию автопрома, которое на ПМЭФ провел президент Владимир Путин, губернатор Шапша рассказал о дальнейших действиях в этом направлении. Он обратил внимание, что поступления от калужского автопрома составляли 12% от бюджета региона. Сейчас власти ищут решение для возобновления производств совместно с компаниями «Фольксваген», «Вольво» и «Пежо-Ситроен».

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко, комментируя результаты Калужской области на ПМЭФ, связал их со стратегией работы губернатора, который начал привлекать в область новые отечественные компании еще до введения против России экономических санкций:

- Конечно, глупо говорить, что приостановка работы иностранных инвесторов никак не повлияла на регион. Но при этом надо заметить, что за последнее время туда пришло довольно много российских инвесторов. Это позволило снизить негативный эффект санкционного давления.

При этом Шапша в своей новой экономической политике все-таки демонстрирует преемственность, опираясь на лучшие инструменты своего предшественника Анатолия Артамонова, продолжает Минченко. Так, он обратил внимание, что при новом губернаторе в Калужской области начали развиваться медицинский туризм, есть рекреационная составляющая, внедрен принципиально новый подход к созданию комфортной среды, причем не только в Калуге, но и в других территориях, также губернатор занял жесткую политику в отношении мигрантов.

- Шапша уже обрел собственное лицо: это образ молодого, продвинутого эффективного губернатора. Такое лично позиционирование тоже важно при работе с инвесторами, – добавил политолог.

Большую часть инвестиций – порядка 30 млрд – вложит компания «Аккерман Цемент», которая перезапустит Калужский цементный завод, простаивающий до этого больше десяти лет. Среди других проектов выделяется соглашение с компанией «Хаят» (крупнейшим производителем бумажно-гигиенической продукции в России), которая вложит 10 млрд руб. в строительство нового завода. Еще 4 млрд руб. готова вложить в строительство мебельной фабрики на площадке ОЭЗ «Калуга» компания «Аристо». Кроме этого, индустриальный парк «Ворсино» готовится к приходу компании «Никатор», которая будет производить компоненты строительных и отделочных материалов. Крупнейшим проектом на этой территории станет создание мегахаба «Почты России», под который Калужская область уже привлекла более 60 млн руб. инфраструктурных инвестиций. Там же запустит новый завод по производству лекарств «Б-Фарм Биотех», UTG Групп построит завод по переработке гликолевых растворов, а в индустриальном парке «Росва» откроет новое производство действующая в регионе компания «Сибирский элемент Рента-К», выпускающая продукцию под брендом «Калужский газобетон». Еще один фармацевтический завод запустит компания «Фарм Эйд». Также на форуме подписано соглашение, которое позволит привлечь в регион еще больше туристов в соответствии с задачей, которую поставил президент – для этого уже в 2023 году в Малоярославецком районе планируют открыть четырехзвездный оздоровительный курорт, совмещенный с агротуризмом.

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