«ЛафаржХолсим» в Калужкой области отвергает обвинения в низкой социальной ответственности

В мае на нашем сайте вышла статья «Гигант с низкой социальной ответственностью», в которой мы в рамках цикла публикаций об иностранных производствах региона в период санкций, рассказали о деятельности цементного завода LafargeHolcim в Ферзиковском районе Калужской области

На днях в редакцию пришло требование от завода об опровержении указанных в статье сведений. В рамках реализации права на ответ, публикуем позицию LafargeHolcim, по утверждению которого сведения в публикации не соответствуют действительности:

Право пользования недрами Борщевского комплексного месторождения предоставлено ЛафаржХолсим на основании решения Аукционной комиссии в 2007 году, данное решение утверждено Департаментом по недропользованию по Центральному Федеральному округу. Добыча полезных ископаемых проводится в четком соответствии с разрешительными документами (лицензией) и требованиями действующего законодательства РФ. Сырьевая база Борщевского комплексного месторождения не является общераспространенным полезным ископаемым, это значит областные власти не имеют права распоряжения данной минерально-сырьевой базой, а распорядителем этих недр является Российская Федерация в лице Роснедр РФ.

Соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству цемента (инвестиционное соглашение, как оно обозначено в статье) было заключено LafargeHolcim с Правительством Калужской области в 2009 году. Фактически все обязательства по указанному соглашению со стороны компании выполнены, претензии и замечания со стороны Правительства Калужской области отсутствуют.

Цементный завод в д. Бронцы Ферзиковского района Калужской области изначально создан в качестве обособленного подразделения компании, зарегистрированной на территории Московской области, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (были созданы рабочие места, все необходимые платежи исчислялись и уплачивались в региональный и местный бюджеты согласно требованиям закона). В соответствии с требованиями закона часть налога на прибыль уплачивается в бюджет Калужской области. Также в бюджет региона и Ферзиковского района уплачиваются налог на добычу полезных ископаемых, налог на имущество, НДФЛ, выплаты в Фонд социального страхования;

Утверждение о том, что LafargeHolcim не участвует в социально-экономическом развитии региона, а руководство компании «избегает диалога», не соответствует действительности и не подтверждено автором статьи какими-либо фактами. С момента строительства завода по согласованию с органами государственной власти и местного самоуправления в регионе было реализовано значительное количество социальных проектов с участием LafargeHolcim.

Так, уже несколько лет по согласованию с властью района реализуется проект «Безопасная дорога в школу». Установлены остановочные павильоны для школьного автобуса в поселке Ферзиково и в селе Ферзиково, построены пешеходные дорожки в поселке Ферзиково, отремонтировано крыльцо и построен пандус в Бронцевской школе, проводятся школьные уроки по безопасности дорожного движения. В начале этого года в поселке Ферзиково появились проекционные пешеходные переходы. В конце 2021 года в д. Бронцы установлена новая детская площадка.

С начала пандемии завод помогал Ферзиковской больнице с приобретением средств индивидуальной защиты для медицинского персонала. В 2020 году компания оснастила оборудованием детскую поликлинику, что способствовало созданию комфортной и уютной атмосферы для детей и родителей.

В школах района проводятся «зеленые уроки» на темы экологии и природопользования. В рамках проекта «Эко-класс» в 2022 году закуплено оборудование и техника для исследовательской работы, а также стенды и мебель для учебного кабинета биологии в Ферзиковской школе. Еще ранее школе были подарены электронные микроскопы, тоже для проведения ребятами исследовательских работ.

Все социальные инициативы компании важны для местного сообщества и ориентированы на неограниченный круг местного населения.

С руководством региона и района с момента начала строительства завода и по текущий день выстраивается конструктивный диалог, проводятся регулярные рабочие встречи. В целях взаимодействия с местным сообществом на заводе в Ферзиково создан Общественный совет, куда вошли представители местного населения, молодежь, ветераны, экоактивисты, представители органов власти и местного бизнеса. Общественный совет является совещательным органом и образован для обмена мнениями между входящими в его состав жителями Ферзиковского района, представителями общественности и предприятием в сфере экологии и природопользования, образования, социально-экономического развития и иных общественно значимых областях. Как любой социально ответственный бизнес, Холсим, безусловно, участвует в жизни Ферзиковского района и местных поселений.

Кроме того, интерес к заводу в Ферзиково со стороны общества всегда высок. Только в апреле 2022 года завод с рабочими визитами посетили представители Министерства строительства и ЖКХ Калужской области и представители Минпромторга России. Цель визитов - обсуждение текущих вопросов, планов на ближайшее время, вопросы реализации проектов в цементной отрасли.

Поскольку имущественный комплекс, объемы добычи полезных ископаемых значительны в цементном бизнесе, уровень заработной платы работников цементного завода в д. Бронцы Ферзиковского района Калужской области выше среднего уровня заработных плат в г. Калуге и регионе в целом. Предоставленная автором статьи информация о превышении уровня заработных плат на заводе компании в Московской области над уровнем заработных плат на заводе в Калужской области на 30% не соответствует действительности. Заработные платы сотрудников цементного завода в Ферзиково находятся на одном уровне с предприятиями компании в Московской области, а по некоторым позициям даже незначительно превышает их.

В компании никогда не существовало дискриминации при выборе и приеме на работу работников по каким-либо признакам/ограничениям, в том числе по месту жительства/регистрации. Абсолютное большинство работников завода в д. Бронцы Ферзиковского района Калужской области являются жителями Ферзиковского района или Калужской области.

Автор публикации ссылается на историю Татьяны Янчук, которая обращалась в прокуратуру Ферзиковского района. Данное обращение по факту сокращения сотрудницы имело место более 10 лет назад. Прокуратура Ферзиковского района нарушений со стороны компании не выявила. Автор публикации намеренно исказил факты, интерпретируя их по своему усмотрению не в пользу компании.

Что касается условий труда в компании и на всех ее предприятиях, мы всегда неукоснительно соблюдаем все нормы обеспечения безопасности и требования по созданию комфортных условий труда для работников, о чем свидетельствуют положительные результаты проведенных проверок органами государственной власти, а также органами местного самоуправления. Кроме того, для всех сотрудников компании действует большое количество льгот и компенсаций помимо установленных законом.

Утверждение автора публикации о невыплате зарплаты на подконтрольном LafargeHolcim заводе «Большевик» в Вольске Саратовской области, является откровенной ложью. В компании ни разу не было задержек выплаты заработной платы.

Приведенные в статье ситуации не соответствуют действительности, информация не является проверенной и подтвержденной.

29 марта 2022 года компания Холсим на сайте опубликовала официальное заявление о том, что Holcim Group объявила о начале процесса поиска вариантов продажи своих российских активов. В то же время все заводы компании в России продолжают свою работу в обычном режиме, полностью удовлетворяя потребности своих клиентов и выполняя обязательства перед сотрудниками. По настоящее время все заводы и карьеры компании работают в полном объеме и полностью готовы к «высокому» строительному сезону.

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