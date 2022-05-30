Калужской области за семь лет понадобятся 57 тысяч работников

В ближайшие семь лет предприятиям и организациям Калужской области потребуются 57 тысяч сотрудников. Из них 12 000 – на новые рабочие места, сообщили в понедельник, 30 мая, на планерке в правительстве региона.

Промышленности нужно будет более 20 тысяч работников, сельскохозяйственной отрасли - 16500 человек, компаниям из сферы строительства и ЖКХ - 6100 человек, образованию – 4500 сотрудников, здравоохранению – 3000.

- Продолжают относиться к наиболее востребованным такие профессии как педагог, врач, инженер, ряд специальностей квалифицированных рабочих, медицинская сестра, специалисты сельского хозяйства, - прокомментировали ситуацию в правительстве.

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