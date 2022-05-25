Завод Volkswagen пока не определился с датой возобновления производства в Калуге

В компании Volkswagen пока не могут назвать даже приблизительную дату возобновления производства в Калуге. В среду, 25 мая, об этом сообщило издание Autonews.ru со ссылкой на письмо руководителя марки «Фольксваген легковые автомобили» Михаэля Арндта дилерам.

В то же время он сообщил, что о полном уходе с российского рынка речи пока не идет.

Представитель автопроизводителя назвал высоким уровень неопределенности.

Также в письме говорится, что ожидание гарантийного ремонта может увеличиться.

Напомним, производство автомобилей Volkswagen в Калуге остановилось 3 марта.

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