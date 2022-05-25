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Эксперты оценили отправку первого контейнерного поезда из Калужской области во Владивосток

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 25.05.2022 08:55 0 205
Эксперты оценили отправку первого контейнерного поезда из Калужской области во Владивосток

Почта России 23 мая отправила первый контейнерный поезд во Владивосток из транспортно-логистического центра Ворсино в Калужской области. Это историческое событие для Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. В церемонии запуска состава вместе с ним приняли участие гендиректор Почты России Максим Акимов и глава РЖД Олег Белозеров. 

- Это еще один шаг в большой стратегии развития логистических связей терминально-логистического комплекса Ворсино. Сегодня это конкурентное преимущество Калужской области. Мы рады, что наш логистический центр вошел в большую цепочку, которая служит десяткам миллионов людей всей страны. Мощности комплекса гарантированно позволяют обработать даже самые крупные партии почтовых грузов и отправлений, – отметил глава региона.

В составе поезда 84 контейнера. За семь дней пути он остановится в восьми крупнейших городах на Транссибе. В составе поезда крупнотоннажные контейнеры с грузами для торговых сетей, крупных ретейлеров, производителей, а также грузы самой Почты России и автомобили, которые компания будет использовать на Камчатке.

Руководитель АНО «Институт политического анализа и стратегий» Дмитрий Нечаев считает запуск крупного логистического проекта в Калужской области первым шагом в технологической модернизации Почты России, за которым, как он надеется, будут сделаны следующие шаги, которые превратят ее в продвинутую структуру. 

- Я очень рад, что именно Калужская область стала регионом, с которого это начинается. Это подтверждает правило, что успешные регионы успешны во всем, а Калужскую область я всегда включал в тройку лидеров. Сейчас Калужская область получает еще одно конкурентное преимущество, – рассуждает политолог. 

Он также отмечает, что губернатор Владислав Шапша продолжает курс на развитие региона, заданный его предшественником Анатолием Артамоновым, но действует не по инерции, а заявляет о себе как об амбициозном лидере. 

- То, что он не повторяется в сравнении с Артамоновым, говорит о том, что он видит новые возможности для развития. И то, что он делает в рамках проекта Почты России, – это начало к тому, чтобы сделать Калужскую область одним из серьезнейших логистических центров центральной России, что крайне важно, учитывая, что мы говорим об индустриальном регионе и о нынешней экономической ситуации, – добавил Нечаев.

Эксперт в сфере логистики, управляющий партнер компании «Инфра проекты» Алексей Безбородов рассказал, что, выбирая площадку для реализации данного проекта, в Почте России рассматривали несколько регионов. В финал вместе с Ворсино вышли транспортно-логический центр Белый Раст и станция Селятино в Подмосковье, но выбор был сделан в пользу Калужской области. 

- Почта России фиксирует свое пребывание в Ворсино, она будет там развиваться, создавать новые рабочие места. Загрузка Ворсино – это однозначно оптимистичная история для Калужской области. Логистический центр существует уже несколько лет, и все его инвесторы уже определены, реализация проекта Почты России говорит о том, что Ворсино развивается согласно плану, – поделился своим мнением специалист.

- Мы развиваем железнодорожную инфраструктуру и способствуем ее заполнению, что создает новые рабочие места. Взаимодействие с Почтой России – один из первых шагов в этом направлении, – говорит замминистра экономического развития и промышленности Калужской области Семён Федотов. Он подчеркнул, что данный проект находился на личном контроле губернатора.

Федотов также отметил, что логистическая составляющая является важной для развития инвестиционного потенциала региона, а поскольку новый терминал расположен на территории крупнейшего в регионе индустриального парка, то это повышает скорость перевозки грузов для резидентов, для которых этот фактор является ключевым при выборе территории для вложения инвестиций. Так, по словам замминистра, благодаря удобной логистике в особую экономическую зону на территории Боровского района сегодня приходят новые инвесторы, а действующие получают возможность оперативно перенаправить свои грузопотоки.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 25.05.2022 08:55 0 205
Тэги: область
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