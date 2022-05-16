В Калужской области 18 предприятий задолжали зарплату сотрудникам

В Калужской области 18 предприятий имеют долги по зарплате перед своими сотрудниками.

- Более трети от общей суммы задолженности – со стороны предприятий-банкротов, - сообщил в понедельник, 16 мая, губернатор Владислав ШАПША.

По его словам, за апрель удалось на 9 миллионов рублей снизить задолженности по зарплате.

- Людей один на один с проблемой не оставим, - заявил Шапша. - Будем и дальше вести последовательную совместную работу с прокуратурой, Гострудинспекцией и добиваться полагающихся выплат. Недавний пример – «Калугатрансмаш». Заставили компанию погасить серьезный долг перед работниками.

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