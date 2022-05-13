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Федеральные эксперты оценили создание технопарка профессионального образования в Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.05.2022 19:03 0 213
Федеральные эксперты оценили создание технопарка профессионального образования в Калуге

Как мы уже рассказывали, в Калужской области появится первый в России федеральный технопарк профессионального образования. Этот проект, о котором 12 мая сообщил губернатор Владислав Шапша, высоко оценили федеральные эксперты.

Технопарк имеет большое значение для всей российской экономики и продолжает курс, взятый федеральным центром, считает председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.

- В разных российских регионах мы видим абсолютно органичную и правильную реакцию на изменения, которые происходят не только в отечественной, но и в мировой экономике, - отметил он. - Такие регионы, как Калужская, Рязанская, Самарская, Тульская области, открывают в различном формате центры, призванные стимулировать развитие инновационных проектов, подготовку технических специалистов. Правительство РФ также делает для этого чрезвычайно много, создав 15 научно-образовательных центров мирового уровня. 

Один из главных вызовов, который стоит перед Россией сегодня, – это импортозамещение, продолжает Гутенёв. В качестве примера он назвал тот факт, что только перед авиационной промышленностью стоит задача выпустить к 2030 году около тысячи самолетов (Ту-214 и Ил-96, новый МС-21, «Байкал» и так далее), а для этого нужны десятки тысяч высококвалифицированных рабочих.

- Так что инициатива Владислава Валерьевича Шапши крайне важна, своевременна, я уверен, что она получит поддержку федерального правительства и местных законодателей, – сказал депутат. 

Промышленный потенциал Калужской области, а также высочайший научный потенциал Обнинска являются не только необходимой базой для обучения специалистов нового типа, но и позволяют говорить о том, что калужский образовательный технопарк может стать уникальным явлением в России, подчеркнул Гутенёв.

Для Калужской области, где сосредоточено большое число разнообразных промышленных предприятий, такой подход к решению кадровой проблемы вполне уместен, комментирует создание образовательного технопарка заместитель декана факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Игнатьева. 

- В режиме экстренной перенастройки экономики это важный проект, который даст результат, – сказала она. 

Игнатьева также отметила, что тренд на усиление среднего профессионального образования в России заметен на протяжении последних пяти–шести лет, более того, эта сфере сегодня привлекает все больше молодежи. Интерес к рабочим профессиям у выпускников средней школы заметно вырос. К примеру, исследование, проведенное специалистами Высшей школы экономики, показало, что в 2019 году почти 46% девятиклассников выбрали для дальнейшего обучения вузы и техникумы, а в 2020 году их было уже 48,6%, в то же время доля перешедших в десятый класс снизилась с 52,1 до 48,3%. Игнатьева отметила, что еще порядка десяти лет назад около 90% выпускников девятого класса не видели никакой альтернативы тому, чтобы дальше продолжить школьное обучение и поступить в вуз.

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов, член экспертного клуба «Дигория» Алексей Ярошенко между тем полагает, что создание в Калужской области технопарка нового формата может определить не только дальнейшее развитие региона, но и страны в целом. 

- Здесь мы видим создание связи между государством, бизнесом и институтами, которые отвечают за специализацию нового поколения россиян. Это позволяет выстроить институциональную солидарность, когда разные поколения профессионалов, отрасли экономики и составляющие государства в целом работают над развитием страны. Это положительный пример, который нужно масштабировать на другие регионы, – считает политолог. 

Вместе с тем он отметил, что внедрение подобного проекта было бы невозможно без проявления политической воли руководителя Калужской области. 

- Любые реформы и нововведения свидетельствуют о готовности руководства региона брать на себя ответственность. Ведь руководителю любого уровня гораздо проще поддержать статус-кво, гораздо сложнее взять на себя ответственность и попробовать что-то изменить, ведь это всегда определенные риски, – уверен Ярошенко.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.05.2022 19:03 0 213
Тэги: область
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