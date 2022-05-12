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В Калуге откроют первый в России федеральный технопарк профессионального образования

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 12.05.2022 14:38 2 185
В Калуге откроют первый в России федеральный технопарк профессионального образования

Первый в России технопарк профессионального образования создается в Калужской области. Он появится в индустриальном парке «Калуга-Юг» в черте областного центра, сообщил в четверг, 12 мая, губернатор Владислав Шапша.

Под технопарк выделят помещение на 50 тысяч квадратных метров. Планируется, что там появятся 37 мастерских для обучения по 26 специальностям среднего профессионального образования.

Калужские власти рассчитывают, что каждый год технопарк сможет готовить 10 тысяч квалифицированных специалистов.

- Это принципиально новые технологии подготовки кадров в прямом взаимодействии с предприятиями реального сектора экономики, - заявил Владислав Шапша.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 12.05.2022 14:38 2 185
Тэги: экономика
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