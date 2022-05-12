В Калуге на месяц продлили простой завода «Фольксваген»

Калужский завод «Фольксваген» пока не планирует возобновлять производство. В среду, 11 мая, работники подписывали документ о продлении режима простоя еще на месяц – до 10 июня.

Сотрудникам продолжат выплачивать 2/3 зарплаты, сообщили в профсоюзе «Единство».

Как рассказали нам работники предприятия, сейчас организуются ежегодные медосмотры. Но сотрудники не рассчитывают, что завод возобновит производство раньше осени.

«Фольксваген» остановил производство в Калуге в начале марта. Причиной назывались проблемы с поставкой комплектующих. Ранее часть из них завозилась из Украины.

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