Volkswagen не будет летом возобновлять производство

В среду, 4 мая, федеральный автомобильный портал autonews.ru сообщил, что завод Volkswagen в Нижнем Новгороде не будет возобновлять производство как минимум до сентября нынешнего года. Эта информация появилась со ссылкой на источники местного портала nn.ru.

При этом сообщается, что персоналу по-прежнему будут выплачивать 2/3 зарплаты.

Новые данные прокомментировали в «Фольксваген Груп Рус».

- Наш комментарий по-прежнему актуален: производство «Фольксваген Груп Рус» приостановлено до дальнейшего уведомления. Сотрудники находятся в простое, - заявили в компании.

О судьбе калужского завода «Фольксваген» пока не поступало новой информации. Ранее производство в Калуге и Нижнем Новгороде остановилось одновременно в начале марта.

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