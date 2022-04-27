Оставшихся без работы калужан готовы принять на КТЗ

В Калуге турбинный завод готов принять на работу 300 человек в нынешнем году и еще 500 в следующем. На предприятие зовут тех калужан, которые остались без работы в условиях санкций. В среду, 27 апреля, руководство завода подписало соглашение о сотрудничестве с министерством труда и социальной защиты Калужской области.

Сотрудники предприятий из отрасли автомобилестроения могут заключить временные договоры.

Как мы уже рассказывали, в режиме простоя в Калужской области находятся 18 компаний.

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