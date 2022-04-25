В Калужской области режим простоя ввели 18 компаний

По данным на 25 апреля в Калужской области режим полного или частичного простоя ввели 18 компаний. Все эти предприятия – в отрасли автомобилестроения, сообщил на планерке в правительстве заместитель губернатора Калужской области Владимир ПОПОВ.

В простое находятся 7037 работников.

- Основная причина – недостаток комплектующих, сжатие рынка, - пояснили в правительстве.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в Калужской области под угрозой увольнения находятся 8310 человек.

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