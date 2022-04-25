Шапша назвал поддержку бизнеса стратегической задачей

Утром в понедельник, 25 апреля, в Калуге состоялось очередной заседание правительства региона.

Одним из вопросов, который там обсуждался, стала ситуация с экономикой в условиях санкций.

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША отметил, что работа в режиме жестких внешних ограничений идет уже два месяца. По его словам, решения, принятый правительствами страны и области, позволяют нивелировать последствия, возникающие от введения внешних санкций.

- Работы много. Мы регулярно встречаемся с бизнесом, принимаем общие и частные решения по компаниям, - подчеркнул губернатор. - Эту работу надо продолжить, люди нуждаются в поддержке. Это наша стратегическая задача в текущей ситуации.

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