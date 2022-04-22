Профессор МГУ назвала Калужскую область среди регионов, которые больше всего пострадают от санкций

Калужская область рискует стать регионом, который окажется среди наиболее пострадавших от западных санкций. Об этом в своем выступлении на панельной сессии в рамках конференции «Ломоносовские чтения» рассказала профессор географического факультета МГУ им. Ломоносова Наталья ЗУБАРЕВИЧ, сообщает РБК.

По словам эксперта, пострадают промышленные центры, где большое количество работников на обрабатывающих производствах. В центральном округе это Калужская и Владимирская области.

Также Калуга потеряет большое количество ресурсов в случае полного ухода автопроизводителей.

Как рассказала Зубаревич, в текущей ситуации ожидаются спад промышленного производства, рост безработицы, а также снижение налоговых доходов региональных бюджетов.

При этом отмечается, что нынешний кризис грозит проблемами всем отраслям и станет серьезнее, чем проблемы нефтяного сектора 2014–2015 годов и период пандемии коронавируса.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.