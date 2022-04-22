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Профессор МГУ назвала Калужскую область среди регионов, которые больше всего пострадают от санкций

Дмитрий Ивьев , Фото: Глеб Ерёменко, УрФУ.
Опубликовано: 22.04.2022 09:47 3 1458
Профессор МГУ назвала Калужскую область среди регионов, которые больше всего пострадают от санкций

Калужская область рискует стать регионом, который окажется среди наиболее пострадавших от западных санкций. Об этом в своем выступлении на панельной сессии в рамках конференции «Ломоносовские чтения» рассказала профессор географического факультета МГУ им. Ломоносова Наталья ЗУБАРЕВИЧ, сообщает РБК.

По словам эксперта, пострадают промышленные центры, где большое количество работников на обрабатывающих производствах. В центральном округе это Калужская и Владимирская области.

Также Калуга потеряет большое количество ресурсов в случае полного ухода автопроизводителей.

Как рассказала Зубаревич, в текущей ситуации ожидаются спад промышленного производства, рост безработицы, а также снижение налоговых доходов региональных бюджетов.

При этом отмечается, что нынешний кризис грозит проблемами всем отраслям и станет серьезнее, чем проблемы нефтяного сектора 2014–2015 годов и период пандемии коронавируса.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Глеб Ерёменко, УрФУ.
Опубликовано: 22.04.2022 09:47 3 1458
Тэги: экономика
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