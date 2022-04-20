Завод Continental в Калуге временно возобновит работу

В Калуге временно возобновит работу немецкий завод по производству автомобильных шин Continental. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Уточняется, что это сделано для удовлетворения местного спроса.

- Наши сотрудники и менеджеры в России столкнутся с серьезными уголовными последствиями, если мы воздержимся от удовлетворения местного спроса, - говорится в заявлении Continental.

Напомним, завод по производству шин в Калуге находился в режиме простоя с 9 марта.

В начале апреля в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий наказание в виде лишения свободы до 10 лет за исполнение антироссийских санкций. Ранее в России была введена уголовная ответственность за призывы к введению санкций.

Накануне, напомним, официально стало известно об остановке работы завода «ПСМА Рус» в Калуге. Не работают также «Фольксваген» и «Вольво».

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