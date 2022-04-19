Названы причины остановки завода «ПСМА Рус» в Калуге
Утром во вторник, 19 апреля, компания Stellantis официально подтвердила об остановке производства автомобилей на своем заводе «ПСМА Рус» в Калуге.
Причинами концерн назвал растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой.
- Stellantis предпринимает все меры для соблюдения международных санкций и защиты своих сотрудников, - говорится в заявлении компании.
Возможные сроки возобновления производства пока не называются.
Ранее в Калуге остановили свою работы автомобильные заводы «Фольксваген» и «Вольво».
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!