Названы причины остановки завода «ПСМА Рус» в Калуге

Утром во вторник, 19 апреля, компания Stellantis официально подтвердила об остановке производства автомобилей на своем заводе «ПСМА Рус» в Калуге.

Причинами концерн назвал растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой.

- Stellantis предпринимает все меры для соблюдения международных санкций и защиты своих сотрудников, - говорится в заявлении компании.

Возможные сроки возобновления производства пока не называются.

Ранее в Калуге остановили свою работы автомобильные заводы «Фольксваген» и «Вольво».

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