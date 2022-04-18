Эксперты оценили работу Владислава Шапши по привлечению в Калужскую область новых инвесторов и проектов в сфере образования и туризма

За последние две недели губернатору Калужской области Владиславу ШАПШЕ удалось запустить в регионе ряд важных проектов. Одним из самых ярких стал кинофестиваль «Циолковский». Кроме этого, глава региона заручился поддержкой федерального центра в развитии промышленного туризма и объявил о приходе нового инвестора на цементный завод в Думиничском районе, который строится больше 10 лет.

Федеральные эксперты положительно оценили работу главы региона.

- Долгие годы Калужская область держалась мощью предыдущего губернатора Анатолия Артамонова, его способностью привлекать новых инвесторов, - отметил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий ЖУРАВЛЕВ. - Повторить это сейчас уже нельзя просто потому, что иностранцы по всем понятным причинам встали на паузу. Значит, новый губернатор должен компенсировать это чем-то иным, и он это ищет, и правильно делает.

Комментируя договоренности об открытии специальной «космической» школы, Журавлёв заметил:

- Если у тебя в регионе родился Циолковский, то губернатору сам бог велел обращаться в «Роскосмос». Строго говоря, все губернаторы так или иначе обращаются в Минфин, но, что бы он ни дал, всегда надо больше, и это больше дает сотрудничество, например, с «Роскосмосом».

Эксперт заметил, что ни один регион не способен в одиночку создать космический образовательный кластер хотя бы потому, что продвинутых физиков и мехматовцев, которые будут воспитывать будущих ученых, гораздо легче привлечь к проекту под эгидой государственной корпорации. С другой стороны, развитие научного направления имеет сегодня стратегическое значение, об этом не раз говорил президент Владимир Путин. По словам Журавлёва, работа в этом направлении может закрепить роль России в мировой экономике как технологического центра, сместив акцент с сырьевой роли нашей страны.

В условиях жесткого санкционного давления очень важно, чтобы регион как полноценный партнер наряду с федеральным правительством и бизнес-сообществом выстраивал новые производственно-логистические цепочки, комментирует зампред комитета ГД РФ по экономической политике Артём КИРЬЯНОВ.

- Поддержка импортозамещения необходима, - уверен он. - У нас нет времени на раскачку, на долгие стратегии, уже сегодня мы должны подготовиться к тому, что будет завтра и послезавтра. Тем более что 18 апреля в своем отчете Эльвира Набиуллина сказала о том, что Центробанк видит угрозу перемещения санкционного давления с финансового сектора на промышленный. И то, что регионы сегодня проявляют активность, подталкивают инвесторов к реализации таких проектов вроде цементного завода в Калужской области, – это верное решение. Ну, не строился завод десять лет, видимо, потому, что была другая экономическая ситуация. Но мы сегодня говорим о том, что какие-то вещи у нас просто должны быть.

По словам эксперта, на фоне того, что иностранные инвесторы, которых в регионе много и которые заняли выжидательную позицию, задача губернатора – компенсировать эти потери, создавать рабочие места и сохранять социальную стабильность.

- Вообще мне кажется, что Калужская область в этом отношении пример. У нее удачное географическое положение, а производственно-интеллектуальный потенциал достаточно высок для того, чтобы в новых условиях конкуренции держать высокую планку, – добавил депутат.

О сбалансированности экономической и социальной политики команды Шапши говорит и опубликованное на днях исследование о качестве жизни пенсионеров в регионах ЦФО. Основываясь на открытых данных, таких как размер пенсий, социальных пособий, продолжительность жизни, занятость пенсионеров и других демографических и медицинских показателях, авторы исследования включили в тройку лучших Калужскую область. Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник РАНХИГС, эксперт в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты Елена ГРИШИНА отмечает, что особенно тяжело поддерживать достойный уровень жизни пенсионеров именно в Центральном федеральном округе и тем выше заслуга тех губернаторов, кому удается уделять этой проблеме достаточно внимания и сил.

- Не в последнюю очередь качество жизни пенсионеров зависит от властей субъекта РФ. И дело не только в экономике и в бюджетной обеспеченности, но и в доступности медобслуживания, в качестве лекарственного обеспечения. То есть зависит от того, на какое место в своих приоритетах губернатор и его команда ставят благополучие этой категории населения. Это вопрос не только экономики, но и политики в регионе вообще, это вопрос общей стратегии управленческой команды, ее приоритетов, – сказала экономист в интервью «Клубу Регионов».

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