Калужская область получит 100 миллионов на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности
Калужская область получит почти 100 миллионов рублей на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности. В понедельник, 18 апреля, об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.
По его словам, это серьезная сумма. Получить деньги Калужской области помогла существующая доля обрабатывающего производства в промышленном комплексе страны.
- Средства будут направлены на поддержку калужских компаний в условиях санкций, - пояснил Шапша.
В том числе деньги пойдут на компенсацию процентной ставки по кредитам на оборотный капитал для промышленных предприятий.
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