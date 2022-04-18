Калужская область получит 100 миллионов на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности

Калужская область получит почти 100 миллионов рублей на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности. В понедельник, 18 апреля, об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.

По его словам, это серьезная сумма. Получить деньги Калужской области помогла существующая доля обрабатывающего производства в промышленном комплексе страны.

- Средства будут направлены на поддержку калужских компаний в условиях санкций, - пояснил Шапша.

В том числе деньги пойдут на компенсацию процентной ставки по кредитам на оборотный капитал для промышленных предприятий.

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