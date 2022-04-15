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Анатолий Артамонов: «Санкции нанесли существенный урон нашей экономике»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.04.2022 11:04 4 642
Анатолий Артамонов: «Санкции нанесли существенный урон нашей экономике»

Бывший губернатор Калужской области, член Совета Федерации Анатолий АРТАМОНОВ в пятницу, 15 апреля, в своем телеграм-канале прокомментировал ситуацию в российской экономике.

– Я реалист – санкции нанесли существенный урон нашей экономике, - заявил сенатор. - А вот блицкриг не получился. Многие наши предприятия сейчас испытывают серьезные сложности, в том числе потому что нарушены цепочки поставки комплектующих. Усложнились транспортные коммуникации.

По его словам, в первую очередь пострадали те регионы, которые развивались.

При этом Артамонов считает, что в России осуществить санкционный блицкриг невозможно. 

- Мы абсолютно самодостаточное государство. У нас есть всё, чтобы мобилизоваться и закрыть любую потребность, - уверен бывший калужский губернатор. - Реально освоить производство любой продукции, которой нам сегодня не достает, чтобы заместить импортные поставки. Мы полностью обеспечены продовольствием – беспокоиться не о чем. Я не видел ни у кого из руководителей предприятий растерянности, наоборот – есть желание что-то придумать, быстро освоить производство новой продукции.

Артамонов считает, что в результате конкурентные возможности российской экономики будут выше возможностей любых европейских стран. 

- И к нам придут инвесторы - в большом количестве. Поэтому нам нужно подготовить условия для этого, - заявил он.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.04.2022 11:04 4 642
Тэги: экономика анатолий артамонов
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